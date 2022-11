Medien: Biden geriet außer Fassung während Telefongesprächs mit Selenskij

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij verärgerte US-Präsident Joe Biden während ihres Telefongesprächs im Juni. Dem US-amerikanischen Führer gefiel die Reaktion seines Kollegen auf die Bereitstellung von Militärhilfe für Kiew nicht, berichtete NBC News unter Berufung auf informierte Quellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Das auf dem Online-Portal des Fernsehunternehmens veröffentlichte Material lautet: "Kaum hatte Biden Selenskij mitgeteilt, dass er eine weitere Milliarde US-Dollar an Militärhilfe für die Ukraine bewilligt hat, begann Selenskij schon, detailliert aufzulisten, was er noch benötige und was er noch nicht erhalten habe. Biden verlor seine Beherrschung. Das US-amerikanische Volk sei sehr großzügig, und seine Regierung und das US-Militär arbeiten hart daran, der Ukraine zu helfen, sagte Biden und erhob seine Stimme. Selenskij könne ein wenig mehr Dankbarkeit zeigen."

Journalisten stellten fest, dass sich die beiden Führer regelmäßig telefonisch austauschen, nachdem Washington eine weitere Maßnahme zur militärischen Unterstützung Kiews angekündigt hat. Quellen zufolge hätte sich Bidens Unmut über Selenskijschon Wochen vor diesem Telefonat am 15. Juni aufgestaut. Demnach glaubten der US-Präsident und einige seiner Berater, dass die US-amerikanische Seite alles Mögliche und so schnell wie möglich tue, während Selenskijin öffentlichen Reden nur betonte, was nicht umgesetzt werde.

Gleichzeitig, so der Fernsehsender, war das Weiße Haus nach Ansicht von Selenskijund einiger osteuropäischer Beamter zu langsam bei der Bearbeitung der Waffenanträge Kiews.

Die Zeitung Politico berichtete unter Berufung auf ehemalige US-Beamte auch, dass Wladimir Selenskijs öffentliche Äußerung der Unzufriedenheit mit der unzureichenden US-Hilfe zu Spannungen zwischen Washington und Kiew geführt habe."

