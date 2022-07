Litauische Behörden demontieren sowjetisches Kriegsdenkmal in Klaipėda

In der drittgrößten litauischen Stadt Klaipėda haben die Abbauarbeiten an einer Gedenkstätte für sowjetische Soldaten begonnen, wie Bürgermeister Vytautas Grubliauskas am Montag dem litauischen Rundfunk LRT mitteilte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der Stadtrat von Klaipėda die Demontage des Denkmals beschlossen. Laut Grubliauskas soll es in das Museum für sowjetische Denkmäler im Grutas-Park verlegt werden. Wie LRT unter Berufung auf Andrius Dobranskis, den stellvertretenden Direktor der Stadtverwaltung von Klaipėda, berichtete, werden die Demontagearbeiten die Stadt 18.000 Euro kosten. Der Abbau der Gedenkstätte soll bis zum 6. Juli komplett abgeschlossen sein, hieß es. Quelle: RT DE