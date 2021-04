Jacques Attali kündigt jahrzehntelang regelmäßige Impfungen und Lockdowns an

Jacques Attali kann man als „Insider“ der globalistischen Hyperklasse bezeichnen. Er ist Gründer und erster Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Präsident von Attali & Associés (ein internationales Beratungsunternehmen, das sich auf strategische Beratung, Financial Engineering und Mergers & Acquisitions spezialisiert hat), Präsident von Positive Planet, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats von Slate.fr, Mitglied des strategischen Komitees der France China Foundation, etc. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Er ist zudem Mitglied der Bilderberger, des Jüdischen Weltkongresses, des Weltwirtschaftsforums, etc. Was er sagt oder schreibt, ist daher niemals ohne Hintergrund. Nun hat er auf seiner persönlichen Website am 31. März einen Artikel mit dem Titel „Die Pandemie und danach?“ veröffentlicht, wobei besonders der folgende Absatz unsere Aufmerksamkeit erregen sollte: „Wir müssen auf das Auftreten neuer Virusvarianten vorbereitet sein, die wahrscheinlich gegen die aktuellen Impfstoffe resistent sind, und der Notwendigkeit neuer Lockdowns entgegensehen, während wir Milliarden Dosen neuer Impfstoffe mit sehr hoher Geschwindigkeit zu produzieren und weltweite Impfkampagnen zu organisieren haben. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dies Jahr für Jahr zu tun, über Jahrzehnte hinweg; dies gilt für Corona und zweifellos für viele andere Krankheiten. Wir werden dann beschließen müssen, endlich all das zu tun, was wir schon vor einem Jahr hätten tun sollen, um unsere Gesellschaft darauf vorzubereiten, in einer Welt der multiplen Pandemien so gut wie möglich bestehen zu können: speziell die Reorganisation von Studien- und Arbeitsplätzen, damit diese strukturell an diese Perioden angepasst sind, die wir in laufender Aufeinanderfolge durchleben werden.“ Wir werden hier also ausdrücklich nochmals gewarnt. Die Globalisten haben offenbar unter dem Vorwand von „Epidemien“ ein totalitäres Szenario geplant, das Jahrzehnte andauern wird, wenn wir es nicht stoppen… Datenbasis: MPI Quelle: Unser Mitteleuropa