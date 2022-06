Putin kommentiert Energiekrise: "Russland hat nichts damit zu tun"

In einem Interview hat sich der russische Präsident Wladimir Putin zu den Ursachen der Energiekrise in Europa geäußert. Seiner Ansicht nach habe eine Reihe von Aktionen, die vor langer Zeit begonnen wurde und an der Russland nicht beteiligt war, zu der derzeitigen Situation geführt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin betonte, dass der Westen "unqualifizierte" Energieempfehlungen abgegeben habe, einschließlich der Überschätzung des Potenzials alternativer Energien und dem Umstand, die Bedeutung traditioneller Energiequellen wie Kohlenwasserstoffe unterschätzt zu haben. Außerdem hätten die Banken die Kreditvergabe für Projekte im Energiebereich eingestellt, ebenso wie die Versicherungsgesellschaften die Haftungsübernahme von Geschäften verweigert hätten. Beides habe zu einem Investitionsstau im globalen Energiesektor und damit zu höheren Preisen geführt. Wladimir Putin unterstrich: "Die Preise sind gestiegen. Russland hat absolut nichts damit zu tun." Quelle: RT DE