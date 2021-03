Inhaftierter dpa-Journalist Robert Bociaga aus Myanmar ausgewiesen

Der seit dem 11. März in Myanmar inhaftierte polnische Journalist Robert Bociaga ist frei. Bociaga hatte von dort vor allem für die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der 30-Jährige wird am Freitag in Polen erwartet, teilte die dpa mit. Bociaga war in der Stadt Taunggyi bei dem Versuch verhaftet worden, über die Proteste nach dem Militärputsch in dem südostasiatischen Land zu berichten.

Bei seiner Festnahme war er nach Berichten örtlicher Medien geschlagen worden. Er wurde in einer örtlichen Polizeistation festgehalten. Das bestätigte Bociaga jetzt auch selbst. Letztlich wurde Bociaga wegen Visavergehens zu einer Geldstrafe verurteilt und aus dem früheren Burma abgeschoben.

"Wir sind sehr erleichtert, dass Robert Bociaga bald in Freiheit bei seiner Familie ist", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann in Berlin. "Wir danken dem Auswärtigen Amt, der Deutschen Botschaft in Myanmar sowie der Nichtregierungsorganisation Bridges to Justice für ihren großartigen Einsatz und allen, die an Roberts Schicksal Anteil genommen haben." Gleichzeitig mahnte der dpa-Chefredakteur: "Die Situation für Journalisten in Myanmar bleibt weiterhin wie für die gesamte Bevölkerung sehr gefährlich. Wir appellieren an die Übergangsregierung, die Pressefreiheit und die Menschenrechte zu achten. Die Welt und auch dpa werden weiter genau hinsehen, was in Myanmar passiert." Quelle: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH (ots)