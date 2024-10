Israelische Medien melden Tötung von Hamas-Führer Sinwar in Gaza

Der Führer der Hamas im Gazastreifen, Yahya Sinwar, soll übereinstimmend israelischen Medienberichten zufolge bei einem Angriff im Gazastreifen getötet worden sein. Entsprechende Meldungen seien von "hohen israelischen Beamten" bestätigt worden, berichtet unter anderem der Sender Keshet 12.

Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Das israelische Militär hatte zuvor lediglich mitgeteilt, dass bei dem Angriff "drei Terroristen ausgeschaltet" worden seien und man die Möglichkeit prüfe, ob es sich bei einem der Terroristen um Sinwar handele. Die Identität konnte demnach zunächst noch nicht bestätigt werden.



In dem betroffenen Gebäude habe es zudem keine Anzeichen für die Anwesenheit von Geiseln in dem Gebiet gegeben, hieß es weiter. Sinwar ist seit 2017 einer der Führer der Hamas im Gazastreifen und stieg nach dem Tod von Ismail Hanija im August 2024 in die Position des Führers der Organisation auf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur