Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtete ihr Pressedienst am Donnerstag gegenüber der TASS: "Infolge von Maßnahmen der elektronischen Aufklärung entdeckten die russischen Nationalgardisten 24 Drohnenoperateure der ukrainischen bewaffneten Formationen, die durch Artilleriefeuer vernichtet wurden."

Nach Angaben der Rosgwardija entdeckten ihre Soldaten in den letzten drei Tagen in Waffenverstecken in der LVR zwei Javelin-Panzerabwehr-Lenkraketensysteme, 17 Granatenwerfer, darunter auch tragbare Panzerabwehrgranatenwerfer aus Schweden, 46 militärische und jagdliche Handfeuerwaffen, über 500 Artillerie- und Mörsergranaten, 140 Handgranaten, 70 Schuss Granatwerfermunition, über 3.000 Schuss Munition für Handfeuerwaffen und eine Wärmebildkamera des Typs Pard TA32."

Quelle: RT DE