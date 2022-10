Saudi-Arabien und China vereinbaren verstärkte Zusammenarbeit im Energiebereich

Saudi-Arabien und China haben sich geeinigt, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Stabilität der Ölmärkte aufrechtzuerhalten. Die Einigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der jüngste OPEC+-Beschluss zur drastischen Kürzung der Ölfördermenge für November eine Ohrfeige für USA war. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der saudi-arabische Energieminister, Prinz Abdulaziz bin Salman, und der Direktor der nationalen Energiebehörde Chinas, Zhang Jianhua, sagten am Freitag zu, ihre Beziehungen im Energiesektor zu verstärken, berichtete Reuters.

Die Beamten unterhielten sich in einer Telefonkonferenz und betonten die Bedeutung einer langfristig stabilen Versorgung des Ölmarkts.

Prinz Abdulaziz und sein chinesischer Amtskollege hätten sich geeinigt, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Stabilität der Ölmärkte aufrechtzuerhalten, so Reuters. Die beiden Länder bekräftigten, dass das Königreich weiterhin Chinas zuverlässigster Partner und Erdöllieferant sei.

Die USA und Saudi-Arabien sind zerstritten, seit die OPEC+-Gruppe beschlossen hat, die Fördermengen im November zu kürzen. Die wichtigsten Ölförderstaaten, unter Führung der Golfstaaten und Russlands, beschlossen kürzlich in einem spektakulären Schritt eine drastische Kürzung der Ölförderung um zwei Millionen Barrel (Fass zu 159 Liter) am Tag für den Monat November. Der jüngste OPEC+-Beschluss war eine Ohrfeige für das Weiße Haus, da der Beschluss das Gegenteil von dem war, was US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuche in Saudi-Arabien im Sommer erreichen wollte."

Quelle: RT DE