Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Werschinin hat erklärt, dass Moskau in Bezug auf das Kernkraftwerk Saporoschje sehr enge Kontakte mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) pflege und dem Fachwissen und den Kenntnissen der Organisation vertraue. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu: "Es finden derzeit intensive Gespräche statt, um sicherzustellen, dass diese friedliche Kernenergieanlage nicht durch rücksichtsloses Handeln der ukrainischen Seite eine Bedrohung für die Zivilbevölkerung nicht nur in der Region, sondern auch in anderen Gebieten darstellt. Jeder ist sich der Gefahr bewusst, die von den rücksichtslosen Aktionen der ukrainischen Seite ausgeht."

"Wir führen alle Kontakte in Bezug auf das AKW Saporoschje über die IAEA, jene Organisation, die über die Kompetenz und die gesammelte Erfahrung bei der Erörterung und Lösung solcher Fragen verfügt."

Das AKW Saporoschje befindet sich am linken Ufer des Dnjepr in der Nähe der Stadt Energodar. Mit sechs Blöcken von je einem Gigawatt Leistung ist es das größte Kernkraftwerk in Europa, was die Anzahl der Blöcke und die installierte Leistung angeht. Es steht seit März unter dem Schutz des russischen Militärs. Das russische Außenministerium betonte, dass dieser Schritt gerechtfertigt sei, um das Austreten von nuklearem und radioaktivem Material zu verhindern."

Quelle: RT DE