Saakaschwilis Anwalt: Arsen im Körper des Ex-Präsidenten nachgewiesen

Im Körper des ehemaligen georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili seien Schwermetalle, darunter Arsen, nachgewiesen worden, sagte sein Anwalt am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei der Untersuchung wurde eine weitere Substanz nachgewiesen, Arsen", sagte sein Anwalt Schalwa Chatschapuridse am Montag im georgischen Fernsehen. "Wir haben noch keine Nageltests erhalten, sie werden heute kommen".

Er fügte hinzu, dass Saakaschwili am Montag erstmals seit langer Zeit bei einer Gerichtsverhandlung wegen illegalen Grenzübertritts anwesend sein werde. Der Politiker werde im Rollstuhl an der Sitzung teilnehmen. Kurz darauf berichteten allerdings Medien, dass Ärzte seiner Teilnahme an der Verhandlung aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht zugestimmt haben. Die Sitzung wurde verschoben.

Saakaschwili war von 2004 bis 2013 Präsident von Georgien. Nachdem er die ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, war er in der Verwaltung von Odessa tätig. In Georgien wurden mehrere Strafverfahren gegen Saakaschwili eingeleitet, darunter Amtsmissbrauch und Veruntreuung staatlicher Gelder für den persönlichen Bedarf. Im Oktober 2021 war er nach einem langen Exil in seine Heimat zurückgekehrt, woraufhin er festgenommen und in ein Gefängnis in der Stadt Rustawi gebracht wurde.

Der 54-Jährige begann einen Hungerstreik und bezeichnete sich selbst als politischen Gefangenen. Nach einer Verschlechterung seiner Gesundheit wurde er in ein Gefängniskrankenhaus verlegt. Der frühere Präsident hat wiederholt erklärt, er sei im Gefängnis schwer erkrankt. Anwälte und Unterstützer von Saakaschwili fordern, dass er zur Behandlung ins Ausland verlegt wird, was im Wesentlichen seine Entlassung aus der Haft bedeutet. Dies hätte allerdings zur Folge, dass Saakaschwili möglicherweise nicht nach Georgien zurückkehren würde, um sich der Haftstrafe zu entziehen.

Laut Anwälten verschlechterte sich der Zustand des Politikers so sehr, dass seine linke Hand verkümmerte. Die Verteidigung behauptete auch, dass Ärzte vermuten, Saakaschwili leide an mehr als 30 Krankheiten, darunter an Demenz und Tuberkulose. Seine Mutter hatte bereits Mitte Oktober unter Verweis auf ein medizinisches Gutachten über eine mögliche Vergiftung mit Schwermetallen, darunter Quecksilber, gemutmaßt. Die georgischen Behörden drängen darauf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen."

Quelle: RT DE