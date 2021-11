Der amerikanische Präsident Joe Biden hat ein Gesetzespaket unterzeichnet, das Investitionen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung der US-Infrastruktur vorsieht. Das teilte das Weiße Haus am Montag (Ortszeit) mit.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "„Dieses Gesetz macht es zur bedeutendsten Investition in Straßen und Brücken in den letzten 70 Jahren. Es ist die bedeutendste Investition in Schienenpersonenverkehr in den letzten 50 Jahren und in den öffentlichen Personennahverkehr jemals.“

Laut dem Präsidenten wird dieses Gesetz helfen, Brücken, Wassersysteme, Stromleitungen, Dämme und andere Infrastrukturprojekte aufzubauen, sodass nur wenige Amerikaner in ihren Häusern überschwemmt werden oder in den Tagen und Wochen der Stürme ohne Strom bleiben.

Außerdem würde das Gesetz ein nationales Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorsehen:

„Dieses parteiübergreifende Gesetz schafft zum ersten Mal ein echtes nationales Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge – über 500.000 davon – damit Sie Ihr Auto hier aufladen und den ganzen Weg bis nach Kalifornien fahren können, ohne Sorgen darüber zu machen, eine Ladestation zu finden, und es schafft Tausende von Arbeitsplätzen – Tausende“, erklärte Biden.

Dank dem neuen Gesetzespaket würden Sonnenkollektoren, Windturbinen, Batterien zur Speicherung von Energie und Strom für Elektrofahrzeuge, einschließlich elektrischer Schulbusse gebaut, so der Präsident.

„Wir können es schaffen. Wir können echte Ergebnisse für echte Menschen liefern“, fügte er hinzu.

Die Gelder sollen in den kommenden Jahren unter anderem in Straßen, Häfen, Flughäfen sowie in die Internetversorgung fließen."

Quelle: SNA News (Deutschland)