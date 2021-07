Francis Fukuyama: „Die Einwanderung muss aufhören“

Francis Fukuyama, Politikwissenschaftler und Theoretiker des Endes der Geschichte: „Die Europäer werden nicht in der Lage sein, Millionen von Afrikanern zu assimilieren, das ist nicht realistisch… Die Einwanderung muss aufhören“. Einer der berühmtesten politischen Denker Amerikas und Theoretiker des „Endes der Geschichte“, Francis Fukuyama, der 68-jährige Politikwissenschaftler und Professor an der Stanford University, war in Griechenland für einen von The Economist organisierten Runden Tisch. Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der griechischen Zeitung "Tanea.gr".

Weiter berichtet das Magazin: "Er äußerte seine abweichenden Meinungen zu verschiedenen Themen, wobei er vor allem der Position eines deutschen Politikers, der sagte widersprach, dass die Entwicklung Afrikas ein guter Weg sei, um die Einwanderung zu begrenzen. „Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass Europa zu einem schnellen Wachstum in Afrika führen kann, wie Seibel sagte. Zweitens: Schnelles Wirtschaftswachstum schafft Migration, es begrenzt sie nicht. Diejenigen, die sehr arm sind, migrieren nicht, sie können es sich nicht leisten (…) Ich denke also, dass das Wirtschaftswachstum in Afrika zu größeren Migrationsströmen führen wird.“ Und was ist mit der Einwanderung? Gibt es eine Lösung für dieses Problem? „Niemand hat eine Lösung gefunden“, sagt er und denkt einen Moment lang nach. „Ich habe Angst, wie Matteo Salvini zu klingen, aber die Europäer sollten sich keine Illusionen machen: Sie werden nicht in der Lage sein, Millionen von Afrikanern, die nach Europa einwandern, zu assimilieren. Das ist politisch nicht realistisch.“ Wie würde er also mit dem Problem umgehen? „Ich denke, die Einwanderung muss kontrolliert werden. Der Aufstieg des Populismus ist zum Teil durch die Migrationskrise verursacht worden. Wegen der durch den Bürgerkrieg in Syrien verursachten Ströme. Das hat die Leute schockiert. Wenn Sie offene Grenzen innerhalb von Schengen haben wollen, müssen Sie sichere Außengrenzen haben. Die gibt es in Europa nicht.“ (…)" Datenbasis: Tanea.gr Quelle: Unser Mitteleuropa