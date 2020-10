Nato will in Ramstein Space Center zur Weltall-Verteidigung aufbauen

Das Atlantische Bündnis will ein Space Center in Ramstein zwecks der Verteidigung im Weltraum aufbauen. Der entsprechende Plan soll nach Angaben der dpa und der „Süddeutschen Zeitung“ an diesem Donnerstag angekündigt werden. Dies berichtet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Es soll an das Luftwaffenoberkommando der Allianz im rheinland-pfälzischen Ramstein angegliedert werden und vor allem als Koordinationsstelle für die Weltraumüberwachung dienen. Dort würden künftig Informationen über mögliche Bedrohungen gegen Satelliten gesammelt. Später könnte das Center zu einem Kommandozentrum für Abwehrmaßnahmen ausgebaut werden. Grund sei die im vergangenen Jahr getroffene Grundsatzentscheidung, das All zu einem eigenständigen Operationsgebiet zu erklären. Der Beschluss ermögliche es den 30 Mitgliedstaaten, bei Alliierten für Einsätze die Bereitstellung von Kapazitäten für Satellitenkommunikation oder Bilddatentransfers anzufordern. Außerdem gebe es jetzt intensive Diskussionen darüber, welche möglichen Angriffe aus oder im Weltraum künftig als Bündnisfall behandelt werden sollten. Thinktank für Weltraumaktivitäten

Neben dem Center soll in Kürze auch eine Art Thinktank für die Weltraumaktivitäten der Nato aufgebaut werden. Als Standort dafür betrachte man Kalkar in Nordrhein-Westfalen und das französische Toulouse. In Kalkar gibt es schon heute das Kompetenzzentrum für die Nato-Luftstreitkräfte (Joint Air Power Competence Centre – JAPCC). Toulouse wirbt damit, dass dort derzeit auch das nationale französische Raumfahrtkommando aufgebaut werde. Keine Waffen im All

Laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Allianz dabei keine Absicht, den Weltraum zu militarisieren. „Die Nato hat nicht die Absicht, Waffen im Weltraum zu stationieren, aber wir müssen sicherstellen, dass unsere Missionen und Operationen die passende Unterstützung haben“, erklärte Stoltenberg im vergangenen Jahr zu dem Thema. Das All sei zum Beispiel für Frühwarnsysteme, Kommunikation bei Militäreinsätzen und Navigation von entscheidender Bedeutung." Quelle: Sputnik (Deutschland)