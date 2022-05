"Faschistische Aussagen" – Reaktion auf Morawieckis Forderungen zur "Auslöschung der russischen Welt"

Weiter berichtet RT DE: ""Die faschistische Aussage des polnischen Ministerpräsidenten ist nicht nur eine persönliche Schande, sondern auch ein Verrat an der Erinnerung an Tausende von Polen, die von Hitler und Bandera ermordet wurden, sowie an Tausende von Polen, die von sowjetischen Soldaten gerettet wurden. Das ist ein Verbrechen", wurde Jarowaja vom Pressedienst der Regierungspartei "Einiges Russland" zitiert.

Morawiecki, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin zuvor bereits bei vielen Gelegenheiten mit dem Nazi-Führer Adolf Hitler und dem sowjetischen Diktator Josef Stalin verglichen hatte, ging in einem Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph soweit, dass er behauptete, Russlands Staatsoberhaupt sei "noch gefährlicher".

Die sogenannte "russische Welt" sei eine imperialistische Ideologie, "das Äquivalent des Kommunismus und des Nazismus des 20. Jahrhunderts", mit dem Russland "erfundene Rechte und Privilegien für sein Land rechtfertigt", betonte Morawiecki. Er bezeichnete den russischen Nationalismus ferner als "ein Krebsgeschwür, das nicht nur die Mehrheit der russischen Gesellschaft befällt, sondern auch eine tödliche Bedrohung für ganz Europa darstellt". Morawiecki wörtlich:

"Deshalb reicht es nicht aus, die Ukraine in ihrem militärischen Kampf mit Russland zu unterstützen. Wir müssen diese monströse neue Ideologie vollständig ausrotten."

Quelle: RT DE