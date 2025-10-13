Berichte: Netanjahu erwog Teilnahme an Gipfel in Ägypten

Medien berichten, Premier Benjamin Netanjahu habe eine Einladung zum Gaza-Gipfel in Scharm el Scheich zunächst angenommen, bevor der Plan verworfen wurde, schreibt der Guardian; die AP skizziert das Treffen ohne israelische Beteiligung. Hintergrund sind diplomatische Konflikte und innenpolitischer Druck.

Nach Darstellung des Guardian gab es Vorbehalte mehrerer Staaten; am Ende blieben Israel und Hamas dem Gipfel fern. Der Fokus lag auf der Absicherung des Waffenstillstands, der Geisel-Freilassung und der Frage einer internationalen Truppe.

Die Episode zeigt die Spannbreite der Erwartungen an die nächsten Schritte – und wie sehr symbolische Auftritte über Erfolg oder Scheitern mitentscheiden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



