Serbien: Wo ist der Unterschied zwischen der territorialen Integrität der Ukraine und der Serbiens?

Im Westen werden die geplanten Volksreferenden in den ukrainischen Gebieten über einen Anschluss an Russland massiv und einhellig verurteilt. Russland verteidigt die geplante Durchführung und betont das Selbstbestimmungsrecht der Völker und weist in diesem Zusammenhang auf den Kosovo hin, als NATO-Truppen die umstrittene serbische Provinz besetzten und dessen Abspaltung begrüßt und unterstützt hatten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der serbische Präsident Alexander Vučić machte angesichts des NATO-Krieges gegen sein Land damals vor der UN-Generalversammlung auf die westliche Doppelmoral aufmerksam.

Er sagte: "In vielen Reden hier war von einer Aggression und Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine die Rede. (...) Worin besteht der Unterschied zwischen der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine und der Souveränität und territorialen Integrität Serbiens, die grob verletzt wurde und für die Sie internationale Anerkennung und Legitimität geliefert haben? Zumindest einige von Ihnen. Niemand hat jemals eine vernünftige Antwort auf diese Frage gegeben." Quelle: RT DE