Akademiepräsident: Russland leitet mit neuartigem Energieblock neue Epoche in der Atomenergetik ein

Der Start der Bauarbeiten für einen neuartigen Energieblock, BREST, in Russland markiert den Beginn einer neuen Epoche in der Atomenergetik, sagte der Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften, Aleksander Sergejew, am Dienstag per Video im Rahmen einer Zeremonie.

Beim russischen online Magazin " SNA News " ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "An diesem Tag sind im „Sibirischen Chemiekombinat“ der staatlichen Korporation Rosatom in Sewersk bei Tomsk die Bauarbeiten für den weltweit ersten Energieblock der neuen Generation, BREST-OD-300, aufgenommen worden.

Der Energieblock soll zum Herzstück eines Versuchs- und Demonstrationskomplexes werden, der eine neue Qualität der künftigen Atomgeneration verkörpern wird. Es geht dabei um eine beispiellos sichere, umweltfreundliche, ressourcenschonende und konkurrenzfähige Atomenergieerzeugung.

Der 300 Megawatt starke Energieblock BREST-OD-300 mit schnellem Brüter und bleiernem Wärmeträger soll zum Versuchs- und Demonstrationsenergiekomplex gehören, der im Rahmen des branchenbezogenen Projekts „Proryw“ (dt.: Durchbruch) seit dem Jahr 2010 gebaut wird. Der Reaktor soll in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre in Betrieb genommen werden. Die dem Komplex zugrunde liegenden Technologien, die schwere Havarien wie die von Tschenobyl und Fukushima ausschließen, werden es gestatten, die wichtigsten Rohstoff- und Umweltaufgaben der Atombranche zu lösen sowie das Regime der Nichtweiterverbreitung zu festigen. BREST ist die erste Konzeption, die allen Anforderungen der Atomenergetik in Bezug auf die Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung entspricht." Quelle: SNA News (Deutschland)