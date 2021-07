Hochwasser-Katastrophe: Ex-Kommissionspräsident Juncker lobt Solidarität der Deutschen

Nach der Hochwasser-Katastrophe hat der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Deutschen gelobt. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) hob Juncker das "unwahrscheinliche Volumen an Solidarität" der Deutschen hervor.

Der EU-Spitzenpolitiker fügte hinzu: "Das hat sich schon vor Jahren beim Oder-Hochwasser unter Beweis gestellt und zeigt sich jetzt wieder in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz." Menschen seien bei großen Problemen zu Großem fähig: "Und da haben die Deutschen mit ihrer Hilfsbereitschaft füreinander ein gutes Beispiel abgeliefert. Und das ist doch eine beeindruckende kollektive Leistung der Deutschen."

Der Luxemburger warnte davor, zu sehr die Kritik am Katastrophenschutz in den Mittelpunkt der Debatte zu rücken. "Das ist immer so in Deutschland, dass man die Dinge bemängelt, die nicht geklappt haben", sagte Juncker der "NOZ". Manöverkritik sei durchaus wichtig, aber man müsse nun erst in Ruhe analysieren, warum die Warnungen, die es zuhauf gegeben habe, nicht alle Menschen erreicht hätten. Der EU-Politiker mahnte: "Man sollte Kritik nicht zu sehr auf die Spitze treiben, bevor man alles in Ruhe angeschaut hat. Denn dann liefe man Gefahr, in Vergessenheit geraten zu lassen, zu welcher unwahrscheinlichen Solidarität die Deutschen doch fähig sind."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)