Politico: EU und NATO fordern Russland zum Verlassen der Ukraine auf

Politico berichtet, dass die EU und die NATO bald offiziell eine Erklärung abgeben werden, in der sie Russland auffordern, die Ukraine zu verlassen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Artikel der US-Zeitung heißt es: "Nach monatelangen Verzögerungen werden die EU und die NATO voraussichtlich bald offiziell einen gemeinsamen Aufruf an Russland veröffentlichen, seinen Krieg zu beenden und die Ukraine zu verlassen sowie Kiew volle Unterstützung zuzusichern. Die Erklärung, deren Entwurf teilweise von Politico eingesehen wurde, ist seit mehr als einem Jahr in Arbeit, wurde aber wegen der Spannungen zwischen der Türkei und Zypern verzögert, so Diplomaten. Nun scheint eine endgültige Fassung in greifbare Nähe gerückt zu sein, und zwei Diplomaten sagten, sie werde voraussichtlich bald vorgelegt werden."

Ursprünglich war erwartet worden, dass das Dokument auf dem NATO-Gipfel in Madrid im vergangenen Juni unterzeichnet werden würde, schreibt Politico. In dem Entwurf würden die EU und die NATO Russland beschuldigen, mit dem Einmarsch in die Ukraine eine globale Nahrungsmittel- und Energiekrise zu verschärfen und das Land auffordern, "diesen Krieg sofort zu beenden und sich aus der Ukraine zurückzuziehen". Man erkläre sich auch bereit, "das der Ukraine innewohnende Recht auf Selbstverteidigung und die Wahl eines eigenen Schicksals uneingeschränkt zu unterstützen"."

Quelle: RT DE