Anerkennung wächst: Israels meistgelesene Zeitung lobt die AfD!

Allen Boykott-Ritualen der Altparteien zum Trotz: Die AfD erwirbt sich immer mehr Anerkennung – auch auf internationaler Bühne. Israels meistgelesene Zeitung „Israel HaYom“ lobt die AfD in hohen Tönen: Unsere Partei „legte die offizielle deutsche Heuchelei gegenüber Israel offen“, heißt es in einem Begleittext zum dort erschienen Interview mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Götz Frömming.

Außerdem erklärt der Autor Eldad Beck in Bezug auf die AfD: „Ich sehe sie als ein komplexes und Neugier erregendes Phänomen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer neuen deutschen nationalen Identität.“

In dem Interview wird eine Vielzahl von Themen besprochen – vom muslimischen Antisemitismus über die Umweltpolitik bis zum demokratiefeindlichen Agieren der etablierten Parteien gegenüber der AfD. Dr. Götz Frömming macht in dem Interview deutlich, wo die Ursachen des hysterischen Verhaltens der Altparteien zu suchen sind: „Wir sind keine Gefahr für die Demokratie – wir sind eine Gefahr für die anderen Parteien, die sich daran gewöhnt haben, zu lange an der Macht zu sein!“

Quelle: AfD Deutschland