AfD: Aufnahmelager und beschleunigte Asylverfahren bald in EU-Grenzländern?

Die AfD fordert Ähnliches bereits seit Jahren, nun wagen sich angesichts des wachsenden Migrationsdrucks auch andere Parteien aus der Reserve: Erste Politiker von CDU und SPD fordern zentrale Aufnahme- und Rückführungszentren in Italien und Spanien. Es wäre ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es schon mit Blick auf finanzielle Ressourcen am Besten wäre, wenn diese Zentren vor allem in Nordafrika entstünden.

Weiter schreibt die AfD: Die Vorschläge kommen vom innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, sowie vom SPD-Bundestagsabgeordneten Castellucci. Beiden dämmert offenbar allmählich, dass der Glaube an eine „europäische Lösung“ eine Illusion ist. „Guten Morgen“, kann man da nur sagen. Ob den Ankündigungen auch Taten folgen werden, ist freilich mit Skepsis zu sehen. Doch genau darauf wird die AfD drängen – denn nur mit der konsequenten Abwehr von illegaler Migration kann Europa eine Zukunft haben. Welt.de: „Zentrale Aufnahmelager in Südeuropa? Comeback einer umstrittenen Idee.“ Quelle: AfD Deutschland