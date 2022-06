"Lecker und Punkt" statt "McDonald's": Schnellrestaurants öffnen wieder

Weiter berichtet RT DE: "Am "Tag Russlands", der jedes Jahr am 12. Juni gefeiert wird, werden Kunden zunächst nur in 15 Restaurants in Moskau und im Gebiet Moskau bedient. Am Montag sollen weitere 50 Filialen öffnen und bis Ende Juni dann etwa 200 Schnellrestaurants der Kette. Der Generaldirektor Oleg Parojew hat bei der feierlichen Wiedereröffnung des ältesten ehemaligen McDonald's-Restaurants auf dem Puschkin-Platz im Zentrum der russischen Hauptstadt angekündigt, auch nach Ende Juni wöchentlich noch 50 bis 100 Restaurants zu öffnen.

Der Besitzer der russischen Kette "Lecker und Punkt" heißt Alexander Gowor und hatte bis zuletzt 25 McDonald's-Filialen in Sibirien betrieben. Laut dem Kaufvertrag darf McDonald's innerhalb einer Frist von 15 Jahren das Geschäft zurückkaufen. Der Käufer soll im Gegenzug das Personal weiterbeschäftigen und die Arbeitsbedingungen mindestens zwei Jahre lang aufrechterhalten.

Fast alle Gerichte sollen identisch schmecken, da McDonald's in Russland ohnehin seine Zulieferungen von russischen Landwirten bezogen hat. Nur ihre Namen klingen jetzt anders. Übrigens werden einige wenige McDonald's-Restaurants an Bahnhöfen und Flughäfen wegen besonderer Franchise-Verträge dennoch unter dem alten US-Logo weitergeführt."

Quelle: RT DE