Polnische Söldner, die an der Seite der ukrainischen Armee kämpfen, erleiden enorme Verluste. Das berichtete der Offizier der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik, Andrei Marotschko. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge wurde eine Ansammlung polnischer Kämpfer in den Reihen des Feindes in der Nähe der Siedlungen Kremennaja, Lissitschansk, Swatowo und in anderen Gegenden festgestellt. Marotschko sagte gegenüber dem Fernsehsender Rossija 24:

"Wir erhalten nachrichtendienstliche Daten, Funküberwachungen, und es gibt bereits indirekte Bestätigungen dafür, dass diese Soldaten enorme Verluste erleiden, denn es gibt Erklärungen polnischer Beamter, dass die Leichen polnischer Soldaten auf polnischem Gebiet ankommen und irgendwo begraben werden müssen. Damit haben sie jetzt ein Problem."

Anfang November hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärt, dass zu diesem Zeitpunkt mehr als 8.000 Söldner aus mehr als 60 Ländern in die Ukraine gekommen seien, wobei die meisten davon aus Polen, den USA, Kanada, Rumänien und Großbritannien stammten. Mehr als 3.000 ausländische Kämpfer seien bereits getötet worden, und eine ebenso große Zahl sei in ihre Heimat zurückgekehrt."

