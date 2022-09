Sacharowa: USA wollen EU in "harter Sklaverei" halten – Leben soll "kälter, ärmer und härter" werden

Eine totale Verpflichtung zur Unterstützung der Ukraine würde für die EU zwar den Untergang bedeuten. Doch nichts weniger als diesen Preis verlangen Washington und Kiew, wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der jüngst veröffentlichte Vorschlag der Ukraine für westliche Sicherheitsgarantien sei eine Einladung zur wirtschaftlichen Selbstverbrennung der EU, so Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Die russische Topdiplomatin glaubt, dass das vorgeschlagene internationale Abkommen, das Kiew am Dienstag veröffentlicht hat, eine wirtschaftliche Falle für die EU-Staaten darstellt, die von den USA mithilfe der Ukraine aufgestellt wurde.

Die meisten der in dem Dokument enthaltenen Maßnahmen würden von Kiews Unterstützern "bereits umgesetzt". Aber Washingtons EU-Verbündete dürften sich verpflichten, die Hilfsgelder für die Ukraine in absehbarer Zeit weiter fließen zu lassen, sagte Sacharowa in einem Interview am Mittwoch. Sollte der "Kiewer Sicherheitspakt" unterzeichnet werden, würde dies eine "harte Sklaverei" für den Block bedeuten, von der er sich nicht so schnell erholen würde, behauptete sie.

Sacharowa erklärte in Anspielung auf die Energieknappheit, mit der die EU-Mitgliedstaaten zu kämpfen haben:

"Eine totale Verpflichtung zur Unterstützung des Kiewer Regimes würde [für die EU] einfach den Untergang bedeuten. Und dieser Vorschlag richtet sich an Nationen, die darüber debattieren, wie sie den Winter überleben können."

Die entwickelten EU-Länder stünden vor einer wirtschaftlichen und humanitären Katastrophe, nachdem sie von den USA Anweisungen erhalten hätten, wie sie auf die Krise in der Ukraine reagieren sollen, so die Sprecherin des Außenministeriums.

Die ganze Situation entbehre ihrer Meinung nach nicht einer gewissen Ironie, da die EU einst als eine Gruppe von Nationen ins Leben gerufen wurde, die sich zum Vorteil aller Mitglieder durch gemeinsames Handeln zusammenschlossen. Jetzt "werden sie zusammengepfercht", sodass ihr Leben "kälter, ärmer und härter" werde, sagte sie.

Der ukrainische Sicherheitsvorschlag wurde von einer Gruppe unter dem gemeinsamen Vorsitz von Andrei Jermak, dem Stabschef von Präsident Wladimir Selenskij, und dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen ausgearbeitet.

Das 10-seitige Dokument skizziert NATO-ähnliche Sicherheitsgarantien der USA und ihrer Verbündeten für die Ukraine, von denen Kiew so lange profitieren würde, bis es offiziell dem von Washington geführten Militärblock beitritt. Außerdem wird darin die Fortsetzung der militärischen und finanziellen Hilfe für die Ukraine durch die Garantiegeber gefordert."

Quelle: RT DE