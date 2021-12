Vorfreude: Dritter Moskauer Metroring im Testbetrieb

Seit 2012 wird die Moskauer Metro im Rekordtempo ausgebaut. Am 16.Dezember 2021 eröffnen auf einen Schlag zehn neue Stationen der bereits dritten Ringlinie der Stadt. Seit 2016 fährt in Moskau auch eine S-Bahn, die Ähnlichkeit mit dem Berliner S-Bahn-Ring hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vier Jahre dauerten die Bauarbeiten, nun stehen zehn neue Metrostationen in Moskau kurz vor der Eröffnung: Am Donnerstag begann der Probebetrieb, der voraussichtlich zwei Wochen dauern wird. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Moskauer schon am 16. Dezember die nach Anzahl gleichzeitig eröffneter Stationen zweitgrößte Einweihung neuer Metroabschnitte erleben. Nur bei der Eröffnung der allerersten Strecke 1935 wurden mehr Stationen auf einmal eingeweiht. Damals waren es 13.

Der jetzt fertig gebaute Abschnitt ist Teil des Großen Metroringes, der bereits zu zwei Dritteln fertig gebaut ist und nächstes Jahr vollständig sein soll. Dies ist bereits die dritte Ringlinie in Moskau. Die erste, die demnächst "Kleiner Ring" heißen wird, wurde zwischen 1945 und 1954 errichtet und hat zwölf Stationen bei einer Länge von 20 Kilometern. Die zweite wurde 2016 eröffnet, ist aber keine klassische Metro. Komplett oberirdisch, ähnelt sie dem Berliner S-Bahn-Ring, ist aber fast doppelt so lang. Der große Metroring wird nach seiner Fertigstellung 2022 über 60 Kilometer lang sein.

Seit zehn Jahren läuft in Moskau ein intensiver Ausbau des Verkehrssystems. Bislang wurden seitdem 55 Stationen und über 120 Kilometer Strecke neu eröffnet, der S-Bahn-Ring ist darin nicht mitgerechnet. Insgesamt wird sich das Streckennetz bis 2025 verdoppelt haben. Die Moskauer Metro ist für ihre opulent gestalteten Stationen bekannt und immer einen Besuch wert. "



Quelle: RT DE