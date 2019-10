Stanley Johnson über seinen Sohn: "Er ist ein Wunderkind"

Stanley Johnson hält seinen Sohn Boris, den britischen Premierminister, für ein Ausnahmetalent. "Boris hat als Premierminister schon jetzt Wunder bewirkt, er ist ein Wunderkind", sagte Johnson der "Bild am Sonntag".

So sei es seinem Sohn gelungen, die EU beim Brexit zu Nachverhandlungen zu bewegen. Auch habe er das britische Parlament - anders als seine Vorgängerin Theresa May - dazu gebracht, für das Gesetz zum Brexit-Deal zu stimmen, wenngleich es seinen Zeitplan ablehnte. "Ich bin sehr stolz auf Boris", sagte Stanley Johnson. Allerdings sehe er ihn derzeit nicht viel. Den Vorstoß seines Sohnes, am 12. Dezember Neuwahlen abhalten zu wollen, hält sein Vater für richtig: "Die britische Regierung hat keine Mehrheit, deswegen ist es der richtige Schritt. Aber wir müssen den Brexit vorher hinbekommen."



Er ist sich sicher: "Entweder der Brexit kommt oder Boris wird nicht länger Premierminister sein." Im Gegensatz zu seinem Sohn hatte Stanley Johnson, der früher für die EU-Kommission gearbeitet hat und zeitweise EU-Parlamentarier war, für einen Verbleib in der EU geworben. An seiner Leidenschaft für Europa hält der 79-Jährige trotz des Kurses seines Sohnes fest: "Selbst wenn das Vereinigte Königreich aus der EU austritt, bleibe ich überzeugter Europäer", sagte Johnson.

Quelle: dts Nachrichtenagentur