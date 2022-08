Russland: Die letzte Turbine der Nord Stream-Pipeline kann jederzeit ausfallen

Der stellvertretende Generaldirektor des Nationalen Energiesicherheitsfonds Russlands, Alexei Griwach, erklärte am Samstag in Moskau, dass die letzte in Betrieb befindliche Turbine der Nord-Stream-Pipeline, die Gas nach Europa liefert, jeden Moment ausfallen könnte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Griwach betonte, dass ein Triebwerk jetzt fast ohne Reservemaschinen arbeitet, weil die reparierte Siemens-Turbine auf dem Weg von Kanada nach Russland, aufgrund der Aktionen der westlichen Partner, verloren gegangen ist. Zudem erklärte er, dass die Verringerung der russischen Gaslieferungen nach Europa zu einem Anstieg des Gaspreises geführt hat, der derzeit 2.000 Dollar pro 1.000 Kubikmeter beträgt. Zuvor hatte Gazprom berichtet, dass eine der Siemens-Gasturbinen wegen des Zustands des Motors nicht mehr funktioniere. Daraufhin wurde das Volumen der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 auf 33 Millionen Kubikmeter pro Tag reduziert, was 20 Prozent der Kapazität der Pipeline entspricht." Quelle: RT DE