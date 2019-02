Mindestens 70 Tote bei Großbrand in Bangladesch

In Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, sind bei einem Großbrand am Donnerstag mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Laut erster Berichte brach das Feuer in einem mehrstöckigen Wohnhaus im historischen Stadtkern aus und breitete sich auch auf nebenliegende Gebäude aus.

Im Erdgeschoss des Hauses, von dem das Unglück seinen Lauf nahm, seien Chemikalien gelagert worden, hieß es. Auf Bildern waren ausgebrannte Gebäude und zahlreiche Rettungskräfte zu sehen. Nach Angaben der Behörden ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle, die Zahl der Todesopfer könnte aber noch steigen. Dhaka ist weltweit die elftgrößte urbane Agglomeration. Bereits im Jahr 2015 zählte die Stadt knapp 17 Millionen Einwohner, Tendenz stark steigend. Für 2050 wird mit einer Bevölkerung von 36 bis 44 Millionen Menschen gerechnet. Die Infrastruktur kann mit dem schnellen Wachstum der Stadt nicht mithalten. So kommt es auch immer wieder zu Ausfällen der Strom- und Wasserversorgung, die Luftverschmutzung ist extrem. Quelle: dts Nachrichtenagentur

