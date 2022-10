Russisches Militär eliminiert HIMARS-Einheit in der Volksrepublik Donezk

Wie das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, wurden zwei ukrainische Artilleriebatterien im Gebiet Cherson und ein HIMARS-Zug bei Drobyschewo in der Volksrepublik Donezk eliminiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Erklärung der Behörde hieß es: "Im Verlauf des Anti-Artillerie-Kampfes wurden zwei Artilleriebatterien der ukrainischen Truppen in den Gegenden von Trifonowka und Nowonikolajewka im Gebiet Cherson sowie ein Zug US-amerikanischer HIMARS-Mehrfachraketenwerfersysteme in der Nähe der Siedlung Drobyschewo in der Volksrepublik Donezk eliminiert."

Darüber hinaus seien drei Munitionsdepots in den Gegenden Nowoiwanowka im Gebiet Nikolajew, Odnorobowka im Gebiet Charkow und Krasny Liman in der Volksrepublik Donezk zerstört worden."

Quelle: RT DE