Klitschko beschuldigt Selenskijs Partei der Manipulation bei der Organisation von Wärmestuben in Kiew

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte den Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko für die schlechte Qualität der Arbeit bei der Organisation von Wärmestuben in Kiew kritisiert. Nun entgegnete Klitschko, dass die ukrainischen Behörden die Frage der Wärmestuben in der Hauptstadt in eine politische Frage verwandelt und zu Manipulationen bei diesem Thema gegriffen hätten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Klitschko habe die Angelegenheit "bereits eine politische Färbung erhalten". In einer Videobotschaft auf seinem Telegram-Kanal hob er hervor: "Ich möchte darauf hinweisen, dass es keinen Grund zur Manipulation gibt! Denn es sieht seltsam aus: Als ich gestern die Arbeit der Punkte überprüfte, traf ich Volksvertreter von der Regierungspartei, und sie sagten mir in einem privaten Gespräch, dass alle Punkte, an denen sie waren, offen sind und funktionieren. Und dann veröffentlichen sie irgendwelche unverständlichen Fotos." Klitschko betonte, er wolle sich nicht in politische Auseinandersetzungen einmischen, und die Kiewer Behörden täten alles Notwendige für die Lebenserhaltung in der Stadt." Quelle: RT DE