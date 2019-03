Kreuzfahrtschiff mit 1.300 Passagieren vor Norwegen in Seenot

Das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" mit 1.300 Passagieren an Bord ist vor der norwegischen Küste in der Hustadvika in Seenot geraten. Das Schiff habe einen Motorschaden und treibe bei unruhigen Wetterbedingungen in Richtung Küste zu, teilte der südnorwegische Rettungsdienst "HRS Sør-Norge" über Twitter mit.

Bei der Evakuierung des Schiffes seien fünf Hubschrauber und eine Reihe von Schiffen im Einsatz. Die Hustadvika ist ein zehn Seemeilen langer Abschnitt der norwegischen Küste. Sie gilt als einer der gefährlichsten Schiffsrouten Norwegens. Quelle: dts Nachrichtenagentur

