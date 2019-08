Zehn Tote bei Schießerei im US-Bundesstaat Ohio

Bei einer Schießerei in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio sind in der Nacht zum Sonntag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befinde sich auch der Täter, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mit.

Mindestens 16 weitere Personen wurden demnach mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Behördenangaben zufolge hatte der Täter um 01:22 Uhr Ortszeit das Feuer eröffnet. Da zu diesem Zeitpunkt Beamte in unmittelbarer Nähe des Tatorts gewesen seien, habe man schnell reagieren können, so die Polizei weiter. Zu den weiteren Hintergründen der Tat machten die Behörden zunächst keine Angaben. Das FBI soll an den Ermittlungen beteiligt werden.



Laut eines Berichts der Tageszeitung "Dayton Daily News" soll sich der Vorfall in der Nähe einer Bar ereignet haben. Erst am Samstag war es in einem Supermarkt in El Paso im US-Bundesstaat Texas zu einem Amoklauf gekommen, bei dem mindestens 20 Menschen getötet wurden.

20 Tote bei Schießerei in Supermarkt in Texas



Nach der Schießerei in einem Supermarkt in El Paso im US-Bundesstaat Texas ist die Zahl der Toten auf mindestens 20 gestiegen. Zudem seien 26 weitere Personen verletzt worden, teilten die lokalen Behörden mit. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Als Motiv gehen die Behörden nach ersten Ermittlungen von einem Hassverbrechen aus. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Greg Allen wurde ein Manifest gefunden, welches von dem Verdächtigen stammen könnte. El Paso liegt im äußersten Westen des US-Bundesstaates Texas an der Grenze zu Mexiko und nahe der Grenze zu dem US-Bundesstaat New Mexico.

Merkel schickt Kondolenztelegramm an Trump



Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag ein Kondolenztelegramm an US-Präsident Donald Trump geschickt. "Die Nachrichten von den Bluttaten in El Paso, Texas, und Dayton, Ohio, habe ich mit großer Bestürzung und Trauer vernommen", schreibt die Kanzlerin darin.

"Durch Akte der Gewalt und des Hasses sind Menschen aus dem Leben gerissen, Familien und ganze Städte in Trauer und Leid gestoßen worden. Die Grausamkeit und die Abscheulichkeit dieser Taten bestürzen uns alle zutiefst", heißt es in dem Schreiben weiter. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen gilt das Mitgefühl und die Anteilnahme aller Deutschen. Wir wünschen den Verwundeten eine baldige Genesung. In stiller Anteilnahme, Angela Merkel", schreibt die Kanzlerin, die sich derzeit im Urlaub befindet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur