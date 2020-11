Donald Trump will Indoktrionation in Schulen beenden und verabschiedet Pakt für Energiesicherheit durch Gas und Öl der USA

Während seiner zahlreichen Wahlkampfauftritte erklärte der 45. amtierende Präsident Donald J. Trump am Samstag das er die radikale Indoktrination der Schüler in den USA beenden wolle. Dies verkündete er auf seinem Twitter Konto. Er möchte, daß in den US-Schulen wieder Liebe, Respekt und Ehrung des eigenen Heimatland vermittelt wird. Auch unterzeichnete er einen Befehl um die fossile Energiegewinnung von Gas und Öl in den USA dauerhaft zu schützen und das Land weiter Energieautark zu machen.

Trumps linksradikaler Herausforderer Joe Biden, der aktuell in einer schweren Korruptions- und Kindesmißbrauchsaffaire steckt, fordert den Stop der Förderung von Öl- und Gas in den USA.



Zwischenzeitlich wirkt sich der Skandal um Joe Biden massiv auf die Wählergunst aus. Laut Umfragen verlor in den letzten Wochen massiv an Boden und Donald Trump geht in den meisten Bundesstaaten klar in Führung. Dies spiegelt sich auch beim Vergleich der Wahlkampfveranstaltungen beider Bewerber um das Präsidentenamt wieder. Während die Veranstaltungen von Donald J. Trump regelmäßig tausende Menschen mobilisieren, sind jene von Joe "Sleepy" Biden zumeist nur von wenigen hundert Anhängern besucht.



In früheren Auftritten verkündete der US-Präsident Europa und vor allem Deutschland helfen zu wollen nach seiner Wiederwahl. Darüberhinaus bedauert er die, aus seiner Sicht, falsche Entscheidung der deutschen Regierung, jetzt einen Lockdown zu verhängen. Dies ist für ihn nicht verständlich und er möchte auf gar keinen Fall noch einmal einen Lockdown in den USA haben.



Wiederholt äusserte sich Donald Trump zudem zu seinen Plänen die Big Tech Konzerne, u.a. Google, Amazon, Facebook und weitere Technologiekonzerne zerschlagen zu wollen um deren manipulative Tätigkeit, zum Beispiel im Bereich des bezahlten Journalismus, zu beenden. Vor allem soll der juristische Schutzschild dieser "Big Bad Tech" Konzerne wieder abgeschafft werden.



Eine weitere Forderung von Trump wurde ebenfalls bekräftigt: Er will die Antifa in den USA als Terrororganisation einstufen. Weiterhin soll die USA in wenigen Jahren alle Produkte wieder im eigenen Land herstellen und von Importen unabhängig werden. Bis zur Wahl am 03.11.2020 will Donald Trump noch 13 Wahlkampfveranstaltungen



Eine Live Übertragung und Kommentierung der US-Wahl am 03.11.2020 findet auf dem Kanal von Nuo7 statt.

Im Original sagte er folgendes:

Over the next four years, we will stop the radical indoctrination of our students, and restore PATRIOTIC EDUCATION to our schools. We will teach our children to love our Country, honor our history, and always respect our great American Flag. https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/RcQg0Vtk7V — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

Just signed an order to protect fracking and the oil and gas industry. This means JOBS, low energy bills, and continued AMERICAN ENERGY INDEPENDENCE! Sleepy Joe would BAN fracking and destroy American energy jobs! He has NO clue!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

