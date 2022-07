Polen stoppt Zahlungen an ukrainische Flüchtlinge

Polen stellt ab Freitag die Zahlungen für Essen und Unterkunft an ukrainische Flüchtlinge in Höhe von täglich 40 Złoty (etwa 8,50 Euro) ein. Laut dem Flüchtlingssprecher der polnischen Regierung, Pawlo Bossernaker, seien die meisten im Land angekommenen Flüchtlinge bereits in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ausnahmen sollen allerdings weiterhin für Menschen mit Behinderungen, kinderreiche Familien und schwangere Frauen gelten, hieß es." Quelle: RT DE