Nahost-Friedenszeremonie“: Gaza-Abkommen formell besiegelt

In Scharm el-Scheich ist am Abend eine Friedenserklärung zur Beendigung des Gaza-Kriegs unterzeichnet worden, berichten DIE ZEIT und der Deutschlandfunk. Unterzeichner sind die Staatschefs der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei; die Erklärung soll Waffenruhe, Geiselaustausch und weitere Schritte absichern, schreiben SZ und Tagesspiegel. WELT ordnet den Gipfel als symbolischen Schlusspunkt des Kriegs ein.

Nach Angaben der Medien fixiert das Dokument einen mehrstufigen Fahrplan: humanitäre Versorgung, vollständige Freilassungen, Sicherheitsgarantien für Israel sowie der Aufbau ziviler Verwaltung in Gaza. Israel und Hamas hatten dem Rahmen zuvor zugestimmt; Israels Premier Netanjahu blieb der Zeremonie laut WELT fern. Vermittlerstaaten kündigen Arbeitsgruppen für Grenz- und Sicherheitsfragen an.

Diplomaten warnen gleichzeitig vor Rückschlägen durch Hardliner und Sabotageakte. Die nächsten Wochen entscheiden, ob die Waffenruhe trägt – Maßstab sind überprüfbare Schritte, etwa funktionierende Übergaben, dauerhafte Ruhe und der Schutz von Zivilisten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



