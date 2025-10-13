Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Nahost-Friedenszeremonie“: Gaza-Abkommen formell besiegelt

Nahost-Friedenszeremonie“: Gaza-Abkommen formell besiegelt

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 18:51 durch Sanjo Babić
Handel / Handschlag (Symbolbild)
Handel / Handschlag (Symbolbild)

Bild: Konstantin Gastmann / pixelio.de

In Scharm el-Scheich ist am Abend eine Friedenserklärung zur Beendigung des Gaza-Kriegs unterzeichnet worden, berichten DIE ZEIT und der Deutschlandfunk. Unterzeichner sind die Staatschefs der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei; die Erklärung soll Waffenruhe, Geiselaustausch und weitere Schritte absichern, schreiben SZ und Tagesspiegel. WELT ordnet den Gipfel als symbolischen Schlusspunkt des Kriegs ein.

Nach Angaben der Medien fixiert das Dokument einen mehrstufigen Fahrplan: humanitäre Versorgung, vollständige Freilassungen, Sicherheitsgarantien für Israel sowie der Aufbau ziviler Verwaltung in Gaza. Israel und Hamas hatten dem Rahmen zuvor zugestimmt; Israels Premier Netanjahu blieb der Zeremonie laut WELT fern. Vermittlerstaaten kündigen Arbeitsgruppen für Grenz- und Sicherheitsfragen an.

Diplomaten warnen gleichzeitig vor Rückschlägen durch Hardliner und Sabotageakte. Die nächsten Wochen entscheiden, ob die Waffenruhe trägt – Maßstab sind überprüfbare Schritte, etwa funktionierende Übergaben, dauerhafte Ruhe und der Schutz von Zivilisten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte toxin in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige