Gesellschaftliche Kammer Russlands warnt vor inszenierten Provokationen in Cherson durch ukrainische Spezialdienste

Die ukrainischen Sonderdienste bereiten in Cherson zahlreiche massive Provokationen mittels angeblicher "Folterung" von Zivilisten durch die russische Armee vor, warnte Alexandr Malkewitsch, Mitglied der russischen Gesellschaftlichen Kammer, am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Malkewitsch zufolge beginnen sich die Prognosen über weitere Provokationen mit Massenerschießungen und Beerdigungen von Zivilisten bereits zu bewahrheiten. TASS zitiert: "Meine Prognose über 'Butscha 3.0' trifft zu 200 Prozent ein. Reuters berichtete bereits, dass einige Ermittler angeblich mehr als 400 Kriegsverbrechen in Cherson entdeckt hätten." Er stellte fest, dass die Stadt nicht nur für Journalisten, sondern auch für Aktivisten und Politiker sowie für alle, die Kiew nicht zustimmten, verboten sei. Er fügte hinzu: "Eine 15-stündige Ausgangssperre wurde verhängt, der Wassertransport ist blockiert. Die Bevölkerung wird nicht nur gefiltert, sondern die Einfahrt in die Stadt wird blockiert. Der Verkehr im Zentrum ist eingestellt. Wir sehen, dass Journalisten, auch ausländischen, die Akkreditierung entzogen wird, weil sie ohne Zustimmung berichten. Es werden Fotos von typischen Straßenmassakern veröffentlicht – also Lynchjustiz, wobei Menschen an Pfosten gefesselt und verprügelt werden." Quelle: RT DE