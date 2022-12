Ukraine ist zur Untersuchung des Raketenvorfalls in Weißrussland bereit

In einer Erklärung hat das Außenministerium der Ukraine bekannt gegeben, dass das Land zu einer Untersuchung des Raketenabsturzes in Weißrussland bereit sei. In diesem Zusammenhang wolle die Ukraine kompetente Experten aus Ländern, die mit Russland nicht in Verbindung stehen und es in keiner Weise unterstützen, zur Teilnahme an einer solchen Untersuchung einladen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Trotzdem behalte sich die Ukraine das uneingeschränkte Recht vor, den eigenen Luftraum zu verteidigen, hob das Ministerium hervor. Zuvor am Donnerstag hatte Weißrusslands Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die Luftabwehrtruppen des Landes eine Rakete abgeschossen haben. Es handelte sich um eine Boden-Luft-Rakete des Typs S-300, die mutmaßlich von der Ukraine aus abgefeuert wurde." Quelle: RT DE