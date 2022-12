Bürgermeister: Größtes Projekt in der Geschichte der Moskauer Metro fertiggestellt

Der Bau der Großen Ringlinie in Moskau ist abgeschlossen. Das gab Bürgermeister Sergei Sobjanin pünktlich vor Jahresende während des technischen Starts des letzten Streckenabschnittes bekannt. Er sprach von dem größten Projekt in der Geschichte der Moskauer U-Bahn. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Bau der Großen Ringlinie war in den letzten Jahren eines der größten Infrastrukturprojekte in der russischen Hauptstadt. Nun ist die Linie fertiggestellt. Sie umfasst 31 Stationen und ist insgesamt 70 Kilometer lang. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin gab am Freitag den technischen Startschuss für den letzten östlichen Abschnitt. Er sagte:

"Herzlichen Glückwunsch zu einem großen Ereignis bei der Moskauer Metro: Zur Fertigstellung des letzten zehn Kilometer langen Abschnitts der Großen Ringlinie, dem größten Projekt der Welt in Bezug auf ringförmige Metrolinien und dem größten Projekt in der Geschichte der Moskauer Metro."

Er sprach von einem sehr wichtigen, herausfordernden und schwierigen Projekt und bedankte sich auf Telegram bei allen Bauarbeitern "für dieses Geschenk zum Jahreswechsel".

Nach Angaben des Bürgermeisters wird die Linie im Jahr 2023 in Betrieb genommen. Laut der Nachrichtenagentur Moskwa soll sie 6.000 neue Arbeitsplätze in der Stadt und 391.000 Arbeitsplätze in dem Gebiet schaffen, wo sich die Stationen befinden. Das Projekt soll Millionen von Passagieren helfen, schneller von A nach B zu gelangen. Nach Behördenangaben können Pendler bis zu 45 Minuten der täglichen Reisezeit einsparen. Darüber hinaus werden die alten zentralen Stationen der U-Bahn erheblich entlastet.

Der Bau der Großen Ringlinie begann im Jahr 2011, die ersten fünf Stationen wurden 2018 eröffnet. Auf der Moskauer U-Bahn-Karte ist die Linie in türkiser Farbe gekennzeichnet."

