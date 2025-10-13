Petersdom: Mann uriniert am Hauptaltar – Sicherheitsdebatte entflammt

Im Petersdom hat ein Mann während der Vormittagsmesse am Hauptaltar uriniert, berichten BILD und internationale Medien. Videos des Vorfalls kursieren im Netz; der Täter wurde von Sicherheitskräften abgeführt. Der Vorfall reiht sich in frühere Störungen ein – katholische Medien erinnern an Vandalismusfälle und Bußritus nach einer Altar-Schändung 2023.

BILD schildert, der Mann habe Absperrungen überwunden, sei zum Bernini-Baldachin vor dem Papstaltar vorgedrungen und habe dort uriniert; Zivilkräfte brachten ihn unter Kontrolle. Über Motive und Identität lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor. Medien in Italien und Australien berichten übereinstimmend, dass die Messe am Vormittag stattfand und Hunderte Besucher anwesend waren.

Die Tat befeuert eine Debatte über Sicherheitsstandards in der Basilika. Katholische Portale verweisen auf frühere Vorfälle – darunter 2025 umgestoßene Kandelaber sowie den 2023 dokumentierten Bußritus zur Reinigung des Altars. Eine offizielle Einschätzung des Vatikans zu den nun notwendigen Schritten stand zunächst aus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



