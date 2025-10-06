Nächster Paukenschlag in Paris – Premier tritt nach 27 Tagen zurück!

Sébastien Lecornu reichte am Montag seinen Rücktritt ein – nur Wochen nach Amtsantritt. Der Élysée akzeptierte; Minister bleiben geschäftsführend.

Auslöser sind fehlende Mehrheiten und Widerstand gegen die Kabinettsliste. Beobachter sprechen von einer Blockade zwischen Präsidentenlager, Linken und RN. Die Märkte reagierten nervös.

Für Berlin und Brüssel wird entscheidend, ob rasch ein Budget mehrheitsfähig ist. Andernfalls drohen Neuwahlen. Der Élysée sondiert bereits Nachfolger.

Quelle: ExtremNews



