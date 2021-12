Kasachstan schafft Todesstrafe ab

Der Präsident Kasachstans hat heute ein Gesetz unterschrieben, mit dem die Todesstrafe endgültig abgeschafft wird. Vollstreckt wurden die Verurteilungen zum Tod schon seit 2003 nicht mehr. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Todesstrafe in der Republik Kasachstan ist mit sofortiger Wirkung vollständig abgeschafft. Der Präsident des Landes, Qassym-Schomart Toqajew, unterschrieb am Mittwoch das entsprechende Gesetz. Die früher verhängten Verurteilungen zur Todesstrafe werden automatisch durch lebenslange Haft ersetzt. Vollstreckungen der Todesurteile sind in Kasachstan bereits seit 2003 ausgesetzt.

Von weltweit 198 international anerkannten Staaten haben 107 die Todesstrafe vollständig abgeschafft, acht weitere beschränken die Anwendung auf Kriegszeiten. In 28 Staaten ist die Vollstreckung von Todesurteilen ausgesetzt, 55 Staaten haben die Todesstrafe im alltäglichen Strafrecht und wenden sie auch an, darunter China, die USA, Kuba und die meisten arabischen Länder. Auch Weißrussland wendet die Todesstrafe an, in Russland ist die Vollstreckung bis auf weiteres durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes ausgesetzt."

Quelle: RT DE