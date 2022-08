Gaskrise: Mehrere EU-Staaten drängen Deutschland zur Verschiebung des Atomausstiegs

Deutschland bittet die anderen EU-Länder um Solidarität beim Gassparen, will aber gleichzeitig an seinen Plänen zum Atomausstieg festhalten. Nun sorgt dies in einigen EU-Ländern für Unmut. Die EU-Staaten, darunter Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Frankreich, drängen die Bundesrepublik, die verbliebenen drei Kernkraftwerke nicht, wie bisher geplant, zum Jahresende abzuschalten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Aus ihrer Sicht könnte ein Weiterbetrieb deutscher Kernkraftwerke einen erheblichen Beitrag zur Gaseinsparung leisten, da Gaskraftwerke nach neuesten Berechnungen immer noch rund 15 Prozent des deutschen Stroms produziert haben. Sollte Russland die Gaslieferungen in die EU komplett einstellen, wären dann mehr Reserven für das Heizen verfügbar." Quelle: RT DE