Sibirischer Geschäftsmann schickt eine Tonne Fisch für das Militär an die Front

Der sibirische Unternehmer Alexander Kudjaschew aus Kurgan hat russischen Soldaten, die an Kampfeinsätzen in der Ukraine beteiligt sind, zum neuen Jahr eine Tonne Fisch zukommen lassen, berichtet Ura.ru.

Weiter berichtet RT DE: "Er postete in einer Gruppe des sozialen Netzwerks Vkontakte ein Video, in dem er sich an die Soldaten wandte und sagte:

"Wir haben eine Tonne Fisch an die Soldaten an der Front geschickt, damit sie unsere Unterstützung spüren. Peledmaräne sind sehr lecker und nahrhaft. Ich denke, dass das die Jungs aufmuntern und ihre Stimmung heben wird. Außerdem möchte ich allen Kämpfern ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, dass alle gesund, lebendig und als Sieger nach Hause kommen."

Quelle: RT DE