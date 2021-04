Geheimdienstbericht: Chinas Machtstreben ist größte Bedrohung für US-Sicherheit

Chinas globaler Machtanspruch ist die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Zu diesem Ergebnis kommen mehrere US-Geheimdienste in einem Bericht, den sie laut Reuters heute in Washington veröffentlicht haben.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Die Kommunistische Partei werde den Einfluss Chinas weiterhin in der Welt streuen und gleichzeitig versuchen, den Einfluss der USA zurückzudrängen. Zudem werde die Volksrepublik alles daransetzen, Keile zwischen Washington und seinen Verbündeten in der Welt zu treiben, heißt es in der Jährlichen Bedrohungseinschätzung 2021, die die amerikanischen Geheimdienste dem US-Kongress vorlegen.



Als eine weitere Bedrohung für die Vereinigten Staaten machen die Geheimdienste laut Reuters einen möglichen Anstieg der Migrationsbewegungen innerhalb der Völker Mittelamerikas aus."

Quelle: SNA News (Deutschland)