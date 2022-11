USA kommentieren Explosions-Vorfall in Polen

Kurz nach den Berichten über den angeblichen Raketeneinschlag in Polen meldeten sich die USA zu Wort. Das US-Außenministerium bezeichnete Berichte über den Vorfall in der Stadt Przewodow in der Nähe der ukrainischen Grenze als "beunruhigend". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:Nun prüfe das Ressort die Informationen gemeinsam mit ihren Partnern und insbesondere der polnischen Regierung. Es wolle herauszufinden, was genau geschehen sei, um weitere Schritte zu erarbeiten. Die USA strebten angesichts der Berichte nicht nach einer Eskalation der Situation, hieß es weiter. Unterdessen rief der ukrainische Präsident Selenskij zur umgehenden Reaktion auf den Vorfall auf und machte dafür Russland verantwortlich. Selenskij behauptete: "Wir müssen den Terroristen in seine Schranken weisen! Dies ist ein russischer Raketenschlag gegen die kollektive Sicherheit! Dies ist eine sehr bedeutende Eskalation. Wir müssen handeln." Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die verbreiteten Beschuldigungen über einen angeblich russischen Raketeneinschlag als eine Provokation." Quelle: RT DE