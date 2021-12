Wien: Medizinisches Personal häuft Arbeitskleidung vor Gesundheitsministerium an

Ein am Donnerstag auf einem Telegram-Kanal veröffentlichtes Video zeigt, wie im Gesundheitswesen tätige Menschen ihre Arbeitskleidung vor dem Gesundheitsministerium in Wien aus Protest gegen die allgemeine Impfpflicht sowie den „Grünen Pass“ aufstapeln. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Die Videoaufnahme zeigt, wie die Menschen, manche in einem weißen Kittel, sich einer nach dem anderen dem Haufen von Arbeitskleidung nähern und ihre eigene dazulegen.

In einem Beitrag wird angegeben, dass diese Menschen aus Protest gegen die Impfpflicht und den „Grünen Pass“, also den Nachweis, dass man geimpft, getestet oder genesen ist, vor dem Gesundheitsministerium in Wien ihre Arbeitskleidung niederlegen würden.

In den vergangenen Wochen war es in Wien bereits mehrfach zu großen Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung gekommen. An den Protesten nahmen jeweils mehr als 40.000 Menschen teil.

Mitte November hatte die Alpenrepublik als erstes westeuropäisches Land wieder einen bundesweiten Lockdown verhängt und die Bevölkerung aufgefordert, sich impfen zu lassen. Ab 1. Februar 2022 soll eine allgemeine Impfpflicht gelten."

Quelle: SNA News (Deutschland)