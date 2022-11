Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Donnerstagnachmittag über eine erfolgreiche Abwehr von Vorstoßversuchen der ukrainischen Armee an mehreren Abschnitten der Kontaktlinie berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Kupjansk seien in der Nähe der Ortschaft Nowosjolowskoje in der Volksrepublik Lugansk bis zu zwanzig ukrainische Armeeangehörige getötet und zwei Panzerwagen zerstört worden.

Am Frontabschnitt Krasny Liman habe die russische Armee durch Artillerie-, Luft- und Feuerwerfer-Angriffe eine versuchte Offensive der ukrainischen Armee verhindert. Dabei seien bis zu hundert ukrainische Kämpfer getötet oder verletzt worden. Ein Panzer, drei Schützenpanzer, zwei Panzerfahrzeuge und drei Pick-ups seien außer Gefecht gesetzt worden, teilte der Militärsprecher mit.

Südlich von Donezk habe das russische Militär nach Angaben von Konaschenkow eine Straße zwischen den Ortschaften Pawlowka und Nikolskoje völlig unter eigene Kontrolle genommen. Darüber hinaus seien drei ukrainische Vorstoßversuche in der Nähe von Pretschistowka, Ugledar und Nowomichailowka vereitelt worden. Dabei seien bis zu sechzig ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Panzer und sechs gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden.

Ferner berichtete Konaschenkow über die Befehlsverweigerung innerhalb der ukrainischen Truppen. Am Frontabschnitt Lissitschansk habe sich das Personal einer in der Ortschaft Belogorowka in der Volksrepublik Lugansk stationierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte geweigert, dem Kommando zu gehorchen. Daraufhin hätten Kämpfer eines nationalistischen Bataillons zur Abschreckung vor angetretener Truppe fünf ukrainische Soldaten erschossen."

