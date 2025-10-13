Merz (CDU) mahnt Trump nach Gaza-Abkommen zu stärkerem Einsatz für die Ukraine

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat US-Präsident Donald Trump nach dem Gaza-Abkommen zu weiterem Einsatz für die Ukraine aufgefordert, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Nach Angaben aus dem Kanzleramt geht es um Luftabwehr, Energieinfrastruktur und langfristige Sicherheitszusagen. Internationale Agenturen melden ähnliche Signale aus Washington.

Merz verknüpft den Appell mit der Forderung, Lieferzusagen zu verlässlichen Zeitplänen zu bündeln. Entscheidend seien zusätzliche Abwehrsysteme, Ersatzteile und Munition sowie Schutz für Kraftwerke und Netze. Auch die Koordination der Sanktionen stehe auf der Agenda.

Berlin setzt auf ein dichtes Format mit G7 und EU, damit Hilfen schneller ankommen. Im Umfeld heißt es, jedes Momentum aus Nahost müsse genutzt werden, um Moskau von einer Eskalation abzuhalten. Zugleich warnt die Bundesregierung vor zu hohen Erwartungen an kurzfristige Durchbrüche.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



