Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien bezweifelt, dass IAEA Hunderte ukrainische Atomanlagen hätte überprüfen können

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) sei in der Lage, Spuren der Entwicklung einer "schmutzigen Bombe" zu entdecken, aber die Ukraine habe Hunderte von Anlagen mit radioaktivem Material. Daher sei es unmöglich, alles zu überprüfen, sagte Michail Uljanow, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, in einem Interview mit RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf die Frage, wie gründlich seiner Meinung nach die von der IAEO durchgeführten Inspektionen seien und ob man sich auf ihre Schlussfolgerungen verlassen könne, antwortete er: "Die IAEO ist eine seriöse Organisation, die im Prinzip in der Lage ist, die Herstellung einer schmutzigen Bombe unter bestimmten Umständen aufzudecken. Aber es gibt in der Ukraine Hunderte, wenn nicht Tausende von Anlagen mit radioaktivem Material. Es ist unmöglich, sie alle zu überprüfen." Wie Uljanow feststellte, arbeiteten die Inspektoren an jedem der Standorte nicht länger als acht Stunden, vielleicht sogar noch weniger, sodass es schwer anzunehmen sei, dass sie in dieser Zeit jeden Winkel der riesigen Anlagen abgeklappert hätten. Er erinnerte auch daran, dass sich die Organisation mit Kernmaterial wie Plutonium, Uran und Thorium befasst, nicht aber mit radioaktivem Material wie Cäsium, Kobalt und Strontium." Quelle: RT DE