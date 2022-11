Norwegens Verteidigungsminister sieht keine direkte Bedrohung durch Russland

Weiter berichtet RT DE: "In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stellte der hochrangige Regierungsvertreter fest, dass sich die Interaktion zwischen Norwegen und Russland seit Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine verändert habe. Allerdings stellte er klar, "dass sich irgendwann alles normalisieren sollte". Er hob hervor:

"Dennoch kann es passieren, dass alles anders wird als bisher, weil diese Situation auch langfristige Folgen hat."

"Wir sehen jedoch keine spezifische direkte militärische Bedrohung für Norwegen selbst. Dies ist eine ernste Situation, wir sollten bereit sein."

Quelle: RT DE